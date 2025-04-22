Возможный залп - 6 "Калибров": в ВМС рассказали об угрозе из-за ракетоносителя врага в море

В Черном море сегодня утром фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.
В военном ведомстве отметили, что этот ракетоноситель в случае атаки способен запустить общим залпом до 6 ракет.
Также в ВМС проинформировали, что по состоянию на шесть утра 22 апреля военные корабли противника в акватории Азовского моря не наблюдаются.
Кроме того, добавили в ведомстве, в Средиземном море были замечены 3 корабля РФ, 2 из которых являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 таких крылатых ракет.
По данным украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатируют в военном ведомстве.
Отметим, что этой ночью в мониторинговых группах писали о том, что росармия вывела в Черное может 6 носителей "Калибров" общим залпом до 46 крылатых ракет. Официального подтверждения данной информации не было.
Также напомним, несколько дней подряд утром в Силах обороны Украины фиксируют по одному ракетоносителю врага в акватории Черного моря.
Также сообщалось, что в ночь на 21 апреля российские захватчики во время воздушных ударов по Украине применили, среди прочего, противокорабельную крылатую ракету "Оникс", которую запустили с территории оккупированного Крыма для удара по Херсонской области.
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