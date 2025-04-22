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Возможный залп - 6 "Калибров": в ВМС рассказали об угрозе из-за ракетоносителя врага в море

Фото: в ВМС ВСУ рассказали о вражеских кораблях с ракетами в Черном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что этот ракетоноситель в случае атаки способен запустить общим залпом до 6 ракет.

Также в ВМС проинформировали, что по состоянию на шесть утра 22 апреля военные корабли противника в акватории Азовского моря не наблюдаются.

Кроме того, добавили в ведомстве, в Средиземном море были замечены 3 корабля РФ, 2 из которых являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 таких крылатых ракет.

По данным украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 0 судов.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатируют в военном ведомстве.

Отметим, что этой ночью в мониторинговых группах писали о том, что росармия вывела в Черное может 6 носителей "Калибров" общим залпом до 46 крылатых ракет. Официального подтверждения данной информации не было.

Также напомним, несколько дней подряд утром в Силах обороны Украины фиксируют по одному ракетоносителю врага в акватории Черного моря.

Также сообщалось, что в ночь на 21 апреля российские захватчики во время воздушных ударов по Украине применили, среди прочего, противокорабельную крылатую ракету "Оникс", которую запустили с территории оккупированного Крыма для удара по Херсонской области.

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