Возможен обход санкций. Экспорт Армении в РФ вырос втрое после ограничений Запада, - СМИ

Армения значительно увеличила экспорт в Россию после того, как страны Запада ввели против страны-агрессора санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

По информации издания, экспорт из Армении в Россию увеличился в три раза в 2022 году. Это произошло после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. При этом в период с января по август 2023 года экспорт вырос еще в два раза.

"Это дало повод для обвинений в соблюдении страной Южного Кавказа режима западных санкций", - пишут журналисты.

Таким образом, в 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35 % внешней торговли Армении, в то время как доля ЕС в общем объеме составляла 13 %. Такая ситуация сделала невозможным для Еревана присоединение к западным санкциям против РФ, поскольку это может привести к экономическому краху страны, уточняет издание.

Но, как отмечает Euractiv, подобная зависимость Армении от России не мешает стране постепенно сместить свою геополитическую ориентацию в сторону стран Запада. Напряженность между Москвой и Ереваном продолжает расти.

На фоне такого увеличения торговли между странами власти Армении, чтобы усилить контроль за возможным обходом санкций со стороны армянских компаний, ввели обязательное получение государственных лицензий на поставку в Россию микрочипов, трансформаторов, видеокамер, антенн и другого электронного оборудования.