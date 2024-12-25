Возможны изменения в графиках. В YASNO объяснили ситуацию с отключениями света

Сейчас в Киеве, Днепре и области действуют графики отключений света. Для восстановления энергосистемы требуется время, в связи с чем возможны изменения в ограничениях электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

По словам Коваленко, во время утреннего массированного обстрела враг преимущественно атаковал генерационные объекты энергосистемы Украины. Известно об одном погибшем работнике станции, по которой ударили россияне.

После массированной атаки были введены превентивные отключения света, но сейчас в Киеве, Днепре и области действуют конкретные графики ограничений.

"Как всегда после атак, система требует времени на стабилизацию и восстановление. Поэтому, конечно, возможны изменения в графиках", - добавил он.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

С начала масштабной войны Российская Федерация (РФ) систематически атакует Украину, используя артиллерию, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиацию. Основная цель этих ударов - нанести ущерб военной, энергетической и гражданской инфраструктуре.

Этой ночью оккупанты применили иранские дроны-камикадзе Shahed, а утром осуществили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами, направленными на объекты энергетики. В результате взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время этой атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.

Комментируя массированный обстрел глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, что атака была ответом России на разговоры других о "рождественском перемирии".