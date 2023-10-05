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Возможны дожди, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Украина, Четверг 05 октября 2023 07:00
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Возможны дожди, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 5 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 октября, в Украине будет тепло и практически без осадков. Правда, практически летнюю погоду испортят дожди, которіе пройдут только на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь", – рассказали синоптики.

При этом ветер будет западным, северо-западным, 7-12 м/с.

Что касается температуры, то днем ожидается 14-19°; на юге страны 20-25°; на высокогорье Карпат днем 10-15 °.

Возможны дожди, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Итоги и рекорды сентября 2023 в Украине

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов.

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