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Возможна провокация? Гуменюк объяснила, почему из Херсонской ОГА исчез российский флаг

Фото: глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты могут готовить провокации в Херсоне и области. Именно поэтому из здания Херсонской ОГА мог исчезнуть российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она предупредила, что российские военные в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ, потому планируют провокации. В частности, оккупанты переодеваются в гражданскую форму.

Гуменюк отметила, что исчезновение российского триколора из здания Херсонской ОГА тоже может являться частью плана россиян.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", - пояснила спикер.

Гуменюк добавила, что подобные провокации уже происходили в Херсоне. Оккупанты пытались создать впечатление, что якобы украинские войска обстреливают гражданское население.

Напомним, сегодня в сети появились фото здания Херсонской ОГА, из которого исчез российский флаг.

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