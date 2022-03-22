"Може зашкодити переговорам". У Путіна відреагували на ідею Зеленського про референдум

Російська Федерація поки не може коментувати ідею президента України Володимира Зеленського про референдум з приводу домовленостей сторін про припинення війни. Але винесення цих питань на публіку зараз зашкодить переговорам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Україна - суверенна держава. Там мають бути внутрішньодержавні процедури. Крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Переконані, що зараз винесення їх на публіку може тільки зашкодити переговорному процесу, який і так йде повільніше, ніж нам хотілося б", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і Росією будуть на всеукраїнському референдумі.

Він також говорив, що питання Криму і Донбасу не вдасться вирішити на першій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо вона все-таки відбудеться.

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