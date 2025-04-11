"Можем разделить как Берлин". Келлог сделал жесткое заявление об Украине

Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны как часть "силы успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.

Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будет провокационными" для Москвы. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

"Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была русская зона, французская зона, британская зона и американская зона", - сказал он.

Позже Келлог пояснил, что США не будут предоставлять никаких наземных войск. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль может быть реализована вдоль существующих линий контроля на востоке.