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"Может, и нам не даст". Германия обиделась на Швейцарию из-за снарядов к Gepard

Фото: немецкий Бундестаг призывает пересмотреть логистическую цепь поставок боеприпасов в Украину через Швейцарию (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В парламенте ФРГ призывают депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.de.

Свою позицию Швейцария обосновывает своим статусом нейтральной страны. Оценивая ситуацию, глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подчеркнула, что отказ Швейцарии передавать боеприпасы, необходимые в кризисных зонах, может угрожать национальной безопасности самой Германии.

"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость. Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнется нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"?", - спросила Штрак-Циммерман.

Глава парламентского комитета отметила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы не только к зенитным установкам Gepard, а также к системе зенитного вооружения Mantis, вооружению боевой машины пехоты Puma и боевым самолетам Tornado и Eurofighter.

"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и при необходимости - изменить или скорректировать их", - заявила депутат.

Напомним, зенитные установки Gepard, переданные Бундесвером Украине после вывода из эксплуатации, оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоли Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-мм боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Ранее сообщалось, что в начале июня Швейцария впервые отклонила экспортный запрос федерального правительства Германии на поставку около 12 400 снарядов Gepard.

В начале ноября Швейцария снова отклонила прошение Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

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