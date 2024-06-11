Может решить жилищный вопрос: ВР готовит законопроект по новой жилищной политике

Потенциальные получатели услуг, предоставляемые в рамках реализации новой жилищной политики, отметили, что чем больше механизмов обеспечения жильем будет задействовано при решении жилищного вопроса, тем больше шансов, что это будет действенно и эффективно. Речь идет не просто об ипотеке, аренде, лизинге и финансировании строительства, а о возможности их сочетания и соблюдения четкого алгоритма. Например, для молодой семьи подойдет кредитование, а лизинг может оказаться эффективным в других случаях.

Участники публичных консультаций, представлявших группу получателей услуг, пришли к выводу, что, во-первых, следует доработать программы "єВідновлення" и "єОселя". Речь идет о предоставлении доступа к пользованию программой всем ВПЛ, решению вопроса жилья на временно оккупированных территориях и снижению первого взноса для этой категории получателей.

"По мнению граждан, первый взнос для ВПЛ должен либо равняться нулю, либо его уплату должно взять на себя государство. В качестве примера они привели кейс жилищной программы в Луганской области, где 25% от стоимости платило государство в рамках реализации молодежной политики", - отметила Шуляк.

Также участники публичных консультаций отметили, что имеет смысл создание реестра ВПЛ, где они формировали бы свои потребности в местах, где они проживают. Это могла бы быть единственная база конкретных потребностей с привязкой к конкретной общине (сколько переселенцев там проживает, каковы их потребности, какое жилье есть в общине и т.п.). Пользуясь такой базой, местные власти могли бы регулировать эти вопросы исходя из собственных ресурсов. Также следует четко определить, какие лица имеют право стать на такой учет. Например, имеет ли право лицо стать на квартучет, если у члена его семьи есть в собственности жилье.

По мнению участников публичных консультаций, нужно решить сразу несколько земельных вопросов. В частности, нужно упростить выделение земельных участков для застройки, создать механизм обращения ВПЛ к общинам относительно земельных участков для построения кооперативов, создать законодательство о жилищно-строительных кооперативах, чтобы каждая община имела обязательства по выделению земельного участка для кооператива, где проживает 70-80 % ВПЛ.

Также граждане отмечают, что резонным может быть предоставление земельных участков в собственность, долгосрочное или бессрочное пользование. Кроме этого, при доработке законодательства относительно новой жилищной политики нужно определить, как будет решаться вопрос предоставления земельного участка для строительства, если у общины не будет свободного. На такой случай следует создать реестр земельных участков, где будет указано, как они получили - это будет в том числе и антикоррупционным предохранителем", - отметила Шуляк.

По ее словам, граждане озвучили отдельный запрос на финансовые инструменты покупки при содействии государства.

"Ипотека, как инструмент реализуется уже определенное время, есть у нас и программы аренды с правом выкупа. Эти механизмы могут подойти для ВПЛ, так же и помощь со строительством, когда компенсируется до 50% затрат как безвозвратная финансовая помощь. Все эти механизмы нужны только адаптировать под реалии времени, сделать действенными и обеспечить надлежащим государственным финансированием", - отмечает Елена Шуляк, ссылаясь на отчет по итогам публичных консультаций.

В частности, как вариант рассматривают схему, когда государство покупает жилье или финансирует строительство, а затем предоставляет это жилье ВПЛ в рассрочку – в результате человек получает жилье, а государство возвращает деньги. Также можно использовать механизм доступного кредитования, когда сама квартира будет выступать залогом, но нужно разработать дополнительные программы по льготам.

Помощь со строительством доступного жилья может проходить в виде объединения граждан в кооперативы, которые смогут самостоятельно - на конкурсной основе, выбрать застройщика, утверждать проект и смету, и оплачивать частями застройщику в зависимости от объема выполненных работ. После сдачи дома в эксплуатацию квартиры будут регистрироваться в реестре вещных прав.

"Участники публичных консультаций согласились с тем, что реализовывать это можно за счет донорских средств и создания револьверных, резервных фондов, куда общины должны на обязательных условиях выделять средства, приглашать и искать инвесторов", - сообщила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что участники публичных консультаций не считают аренду лучшим вариантом решения жилищного вопроса – государство, по их мнению, должно балансировать между увеличением софинансирования строительства и уменьшением безвозмездного предоставления жилья.

"Участники обсуждения идеальными называют те механизмы, которые закрывают важнейшие потребности получателей услуг. В частности, доступность жилья для всех слоев населения, включая молодые семьи, людей с ограниченными физическими возможностями и малоимущих. Не менее важны для них качество жилья, включая экологичность, безопасность и комфортные условия проживания и планирования для обеспечения доступности жилья в будущем", - резюмировала Елена Шуляк.