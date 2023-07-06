На Запорожской АЭС восстановили питание с основной линии, - Котин
Питание по основной линии 750 кВ на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить. До этого она была в режиме частичного блекаута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.
"Сейчас питание на станции восстановлено и на сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", - говорится в заявлении.
По его словам, после потери питания с основной внешней линии электропередачи 4 июля в 01:21, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция перешла в режим частичного блэкаута, пока не было запитано с резервной линии все энергоблоки.
ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а поврежденная - еще четыре месяца назад.
Ситуация на ЗАЭС
22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции.
После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.
Сегодня Буданов сказал, что угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.
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