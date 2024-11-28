Может объединиться с конкурентом: Nissan активно ищет инвесторов, чтобы минимизировать убытки

Компания Nissan публично признала свое кризисное положение. Ярче всего его иллюстрирует падение операционной прибыли компании на 85% в третьем квартале этого года. А вместо чистой прибыли в третьем квартале зафиксированы убытки.

Компания поспешила представить антикризисный план, по которому объемы производства автомобилей будут снижены на 20%, что приведет к увольнению 9000 рабочих по всему миру (из них 1000 в США). Также будет отложен запуск нескольких новых моделей, а еще Nissan планирует избавиться от 10,02%. акций фирмы Mitsubishi Motors (сейчас принадлежит 34,07% акций).

Вышеперечисленные меры должны помочь сэкономить около 3 млрд долларов, но даже если это удастся, запаса прочности компании хватит всего на 12-14 месяцев. Об этом сообщают сразу два высокопоставленных чиновника фирмы Nissan.

Сейчас компания отчаянно нуждается в инвесторе, который смог бы стабилизировать финансовое положение фирмы. Ситуацию усугубляют партнеры из Renault, которые уже снизили свою долю акций Nissan с 46 до 40% и продолжают продавать акции. А приобрести их может Honda.

По крайней мере, именно так считает один из источников издания. В этом нет ничего удивительного, ведь еще в конце лета был создан электромобильный союз компаний Honda, Nissan и Mitsubishi, так что новые партнеры могут легко расширить сотрудничество. Воспользовавшись бедственным положением соратников, Honda может получить контроль над Nissan, а заодно и над компанией Mitsubishi Motors, став тем самым "якорным" инвестором.