Может долететь до Москвы? На что способна ракета "Трембита", которую разрабатывает Украина

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Не ATACMS и не Storm Shadow: что пишут о ракете "Трембита" в западных СМИ

Украина спешит разработать дальнобойное оружие, которое сможет производить и применять самостоятельно. Символом стремления к огневой автономии может стать новая крылатая ракета "Трембита".

Она не представляет из себя ничего особенного, пишет The Telegraph и называет ее современной версией немецкой V-1 (ФАУ-1) времен Второй мировой войны. Эта ракета сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией, трубчатый фюзеляж, крыло и систему наведения.

Но все это обеспечивает "Трембите" лучшую особенность - ее низкую стоимость. Базовая версия, которая разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 000 долларов. Для сравнения, один американский ATACAMS - свыше 1 млн долларов. Стоимость самой ракеты "Трембита" составляет около 3 000 долларов, еще 7 000 - система наведения, писал в июне профильный портал Army Recognition.

Фото: The Economist показал экспериментальный запуск "Трембиты"

"Трембита" - это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG (западные ракеты, которыми Украина атакует российские цели). У нее нет мощности американской ракеты, проникающей способности британских и французских и точности всех трех. Поэтому не сможет поражать подземные командные бункеры, но, предположительно, может хорошо отработать по наземным целям, таким как объекты вражеского ВПК.

Детали ракетной программы Украины окутаны тайной, и на то есть веская причина - Россия охотится за ее объектами. Условия полномасштабной войны вынудили переместить производство под землю. Часть сборки переместилась в защищенные бункеры, в то время как производство компонентов разбросано по сотням скрытых ничем непримечательных мест. Таких как гараж, в котором инженеры-добровольцы работают над "Трембитой".

Название "Трембита" отсылает к украинскому народному инструменту - альпийскому рогу. Нетрудно понять, почему. В декабрьском материале The Economist писал о громовом грохоте, с которым работает двигатель ракеты.

"Мы можем промахнуться. Но пролетим так низко над российскими окопами, что они (россияне, - ред.) - "обделаются", - отметил Сергей Бирюков, возглавляющий разношерстную команду разработчиков.

Серийное производство "Трембиты" запланировано на период после окончательных полевых испытаний. Украинским энтузиастам потребовалось для разработки всего полтора года, и это подвиг в сфере, где путь от чертежной доски до поля боя обычно занимает много лет, говорится в публикации The Economist.

Что известно о характеристиках и назначении "Трембиты"

О разработке "Трембиты" стало известно еще весной 2023 года. Над проектом работали инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров общественной организации "Відсіч". Цель - получить малую крылатую ракету для поражения вражеских объектов и истощения средств ПВО противника.

"Наша простая ракета несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", - говорят разработчики.

Заявленные характеристики базовой "Трембиты":

снаряженная масса - 100 кг

масса боевой части - 20 кг (термобарическая или осколочно-фугасная)

дальность поражения - свыше 140 км

скорость - свыше 400 км/ч

высота - максимальная 2000 м и минимальная 30 м

способ запуска - с твердотопливным ускорителем и с пневмокатапульты

топливо - двигатель работает на бензине А-92 и А-95

приоритетные цели - средства ПВО, склады с боекомплектом и места скопления личного состава

Используемый в "Трембите" двигатель был изобретен еще в 1864 году. "Такой, как может показаться, странный выбор вполне оправдан при массовом производстве одноразовых снарядов. Потому что этот двигатель очень прост в изготовлении, надежен и в нем нет ни одной подвижной детали", - писал Сергей Бирюков в своем Facebook.

Фото: характеристики ракеты "Трембита" (facebook.com/trembita.rocket)

По его словам, недостатки такого исполнения становятся лучшими преимуществами. И ракету в том числе можно будет использовать как приманку - дешевую ложную цель. Для этого она имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы его могли увидеть радары российской ПВО.

"Мы хотим, чтобы враги хорошо видели нашу ракету на радарах и были вынуждены реагировать на нее, как на приоритетную цель для их ЗРК. Пусть сбивают "Трембиты", тем самым истощая свои зенитные средства. Нам очень выгодно обменивать копеечную ракету на дорогие выстрелы болотных ПВО", - добавил разработчик.

В боевом варианте ракеты будут иметь более дорогую электронику. По его мнению, рой из 30 ракет в любом случае будет преодолевать зенитное заграждение и доносить "термобарические подарки" за шиворот оккупантам на глубине от 100 км. Особая гордость - система наведения, но ее держат в секрете.

Ранее он также объяснил, почему ракету называют народной. Дело в том, что компоненты настолько просты, что производство отдельных деталей и узлов можно наладить в условиях гаражных мастерских. А такой "народный оборонпром" невозможно уничтожить ни российскими С-300, ни "Калибрами".

Ракета или новый дрон? Плюсы и минусы "Трембиты": мнение эксперта

Если разработка сочетает крайне дешевый двигатель с простой конструкцией, то она действительно уложится в объявленную цену 3 000 долларов за вариант для истощения вражеской ПВО и до 15 000 долларов в боевом исполнении (с более сложной системой навигации и, возможно, донаведения), полагает авиационный эксперт Валерий Романенко.

В то же время он не исключает, что "Трембита" может быть не столько ракетой, сколько ударным беспилотником. К плюсам он относит высокую скорость и простой двигатель, который начали применять в вооружении с 1944 года, когда нацистская Германия атаковала самолето-снарядами ФАУ-1 Лондон и Антерпен. А также прямоугольную конструкцию с простым планером и тандемным крылом.

"Такая схема разрабатывалась у нас еще в конце 1990-х. Она достаточно стабильна, а для крылатой ракеты вопрос маневренности не так актуален. Она должна делать простые повороты, а соперничать с зенитными ракетами-перехватчиками для нее - лишнее", - объяснил он в комментарии РБК-Украина.

Что касается скорости и дальности, то, вероятно, заявленные в экспериментальных образцах характеристики будут совершенствоваться. Также эксперт не исключает, что для "Трембиты" может появиться проникающая боевая часть для поражения защищенных объектов или кассетная для ударов по взлетно-посадочным полосам.

"Если там будет достаточно большая боевая часть (пока не очень), можно будет выводить аэродромы из строя, чтобы обездвижить авиацию противника", - подчеркнул эксперт.

Однако за простоту конструкции приходится платить дальностью полета. И одним из главных минусов выглядит большой расход топлива. "Если посмотреть на фото образца, там есть винглеты, которые могут увеличить дальность на 5-7%. Но с точки зрения аэродинамики из этой конструкции уже выжали все, что можно", - рассказал Романенко.

Вторым минусом он считает нестабильность работы двигателя. В пульсирующем воздушно-реактивном двигателе используется камера сгорания с входными клапанами и выходное сопло. Топливо и воздух подаются периодически и циклы "зажигание-взрыв" могут приводить к тряске в полете.

"Из-за этого сложно сказать, как поведет себя сложное радиоэлектронное оборудование, особенно инерционная навигация с чувствительными лазерными гироскопами. Для нее это может быть проблема. Возможно, на "Трембите" только спутниковая навигация, чего маловато для четкого наведения на цель. Надеюсь, получится установить систему донаведения, что значительно улучшит характеристики", - добавил собеседник.

Достанет ли "Трембита" до Москвы и когда появится на поле боя

Разработчики из PARS готовят и более дальнобойную версию "Трембиты". Предполагается, что она будет способна бить на 650 км, то есть сможет долететь до Москвы.

"Эта версия должна быть готова примерно через год и, несомненно, будет стоить более 10 000 долларов. Но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого поражения в мире", - пишет The Telegraph.

Пока неясно, как будет доработана "Трембита" в этом варианте. По словам Романенко, двигатель является основой, поэтому останется таким же. Нарастить дальнобойность можно за счет снижения массы боевой части, но данном случае это не целесообразно.

"В базовом варианте она и так вести от 20 до 30 кг. Причем это вся боевая часть, а не только взрывчатка. Поэтому скорее нужно увеличивать ее массу. Если мы хотим поражать предприятия, нужно 50 кг, а лучше больше", - рассказал он.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в планах Украины на 2025 год выпустить около 3 000 крылатых ракет и ракет-дронов, а с производителями намерены заключать контракты на 3-5 лет. Неизвестно, будут ли в их числе разработчики "Трембиты", так как до сих пор по этой ракеты не было официальной коммуникации со стороны властей.

С учетом темпов разработки не исключено, что "Трембиту" уже в этом году начнут применять для ударов по российским целям. Хотя, конечно, ее еще нужно доработать, поскольку пока было показано лишь испытание двигателя.

"Судя по всему, заявлены расчетные характеристики, для их подтверждения нужны испытания ракеты в целом. А если мы хотим бить больше, чем на 200 км, эти испытания будут продолжительными. Кроме того, нужно наращивать дальность за счет увеличения размеров, потому что нужно больше топлива. А чем больше дальность, тем более точной должна быть навигация, а также надежные средства противодействия вражеским средствам РЭБ", - отметил Романенко.

Цифра в 3 000 ракет за год - довольно высокая. Особенно если учесть, что противник, по максимальным оценкам, выпускает до 150 ракет в месяц, то есть 1 800 в год. Поэтому Украина сможет выйти на заявленный показатель с учетом проектов "Рута", "Паляница", "Пекло" и, скорее всего, ракет к РСЗО, полагает эксперт.

При подготовке текста использовались: публикации The Telegraph, The Economist, Army Recognition, Facebook лидера команды разработчиков "Трембиты" Сергея Бирюкова, комментарии ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета (НАУ), авиационного эксперта Валерия Романенко.