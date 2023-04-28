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Не может быть никаких табу. Зеленский призвал предоставить Украине дальнобойное оружие и авиацию

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 17:35
Не может быть никаких табу. Зеленский призвал предоставить Украине дальнобойное оружие и авиацию Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженным силам Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия, именно поэтому в такой помощи не может быть никаких табу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

"Я проинформировал коллег о ситуации на поле боя и очертил перспективы, которые мы сейчас имеем. Считаю, что одним из главных выводов нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в такой помощи для Украины не может быть никаких табу", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что каждое искусственное ограничение для Украины - это лишь очередная террористическая возможность для РФ. По его словам, будет абсолютно справедливо предоставить нашим воинам все, что нужно для защиты.

"В частности это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду", - добавил президент.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

Мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

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