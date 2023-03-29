"Может быть давление к компромиссу". Зеленский объяснил, почему важно удержать Бахмут

Он заявил, что в случае потери Бахмута российский диктатор Владимир Путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах. По словам Зеленский, глава Кремля "продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".

"Если он почувствует кровь - почувствует запах, что мы слабы - он будет толкать, толкать, толкать", - заявил президент Украины.

Зеленский предполагает, что давление от поражения в Бахмуте будет быстрым: как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", - сказал глава государства.

Президент добавил, что в настоящее время он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев.