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"Может быть давление к компромиссу". Зеленский объяснил, почему важно удержать Бахмут

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Оборона Бахмута важна для Украины с военной и политической стороны. Поскольку потеря города может привести к давлению к поиску компромиссов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

Он заявил, что в случае потери Бахмута российский диктатор Владимир Путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах. По словам Зеленский, глава Кремля "продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".

"Если он почувствует кровь - почувствует запах, что мы слабы - он будет толкать, толкать, толкать", - заявил президент Украины.

Зеленский предполагает, что давление от поражения в Бахмуте будет быстрым: как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", - сказал глава государства.

Президент добавил, что в настоящее время он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев.

Напомним, в Минобороны заявили, что оккупанты пытаются сконцентрировать свои наибольшие силы для штурмов Бахмута и хотят рассматривать бои за город как так называемое "апокалиптическое событие".

Однако в ВСУ отмечают, что в последние дни фиксируют уменьшение количества атак со стороны россиян в Бахмуте.

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