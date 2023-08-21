Может быть историческим вкладом. Зеленский рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории

"Обсудили ситуацию в Черноморском регионе. В частности угрозу, которую Россия создала против свободы мореплавания и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения", - заявил он.

Зеленский добавил, что с точки зрения продовольственной безопасности для всего мира - Украина создала альтернативный "зерновой коридор" в Черном море.

"Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И по системам ПВО", - отметил он.

Президент добавил, что предложил варианты "как мы можем это сделать".

"И что главное греческие компании готовы к транспортировке украинского зерна", - подчеркнул он.

Срыв "зернового соглашения"

Несколько недель назад РФ заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновой сделке", пока все ее условия не выполнят. Таким образом, экспорт украинского зерна по Черному морю был прекращен.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

При этом недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд отмечала, что Россия может быть готова начать переговоры о возобновлении участия в "зерновом соглашении".

Почему важно возобновить действие сделки - читайте в материале РБК-Украина.

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