RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может быть историческим вкладом. Зеленский рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина нуждается в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и Одессы. В этом Киев рассчитывает на Грецию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Обсудили ситуацию в Черноморском регионе. В частности угрозу, которую Россия создала против свободы мореплавания и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения", - заявил он.

Зеленский добавил, что с точки зрения продовольственной безопасности для всего мира - Украина создала альтернативный "зерновой коридор" в Черном море.

"Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И по системам ПВО", - отметил он.

Президент добавил, что предложил варианты "как мы можем это сделать".

"И что главное греческие компании готовы к транспортировке украинского зерна", - подчеркнул он.

Срыв "зернового соглашения"

Несколько недель назад РФ заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновой сделке", пока все ее условия не выполнят. Таким образом, экспорт украинского зерна по Черному морю был прекращен.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

При этом недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд отмечала, что Россия может быть готова начать переговоры о возобновлении участия в "зерновом соглашении".

Почему важно возобновить действие сделки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЧорне мореГрециязерновой коридорВойна России против Украины