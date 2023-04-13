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Может быть "громко". Жителей Киевской области предупредили о взрывах

Фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области, в том числе в окрестностях столицы, сегодня могут слышать взрывы. Жителей предупредили о плановых работах и призвали не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую ОВА.

"В Вышгородском районе сегодня, 13 апреля, пройдет ликвидация взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В связи с чем в ОВА призвали местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что недавно в Киевской области уже уничтожали взрывоопасные предметы. Работы также проводились в Вышгородском районе.

Напомним, вчера, 12 апреля в Полтавской области проводились военные учения.

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