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Может быть громко. Под Киевом сегодня будут проводить обучение сил ПВО

Фото: под Киевом сегодня будут проводить обучение сил ПВО, возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 18 февраля, жители Бучанского района Киевской области могут слышать звуки взрывов. Здесь будут проводить обучение сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бучанского городского совета.

"Может быть громко. Сегодня, 18 февраля, в Бучанском районе состоится тренировочное обучение мобильных групп ПВО Бучанской ДФТО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области в субботу 18 января из-за учений военных могут быть слышны взрывы.

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КиевКиевская область