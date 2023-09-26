Военный учет женщин. Кому и когда нужно прийти в ТЦК

С 1 октября на военный учет должны стать женщины, у которых есть медицинское образование или или те, кто работает в медицинской сфере. Для того чтобы сделать это, у них будет три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Кто должен стоять на военный учет

Должны находиться на военном учете все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование или те, кто работает по следующим специальностям:

врач,

стоматолог,

акушерка,

сестра медицинская,

фармацевт и провизор,

научная сотрудница,

руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.

Отметим, что эта норма не новая и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете.

Поэтому с января 2023 женщины, которые учатся на медицинской или фармацевтической специальности, ставятся на военный учет сразу по окончании обучения. Заведение за 2 месяца до завершения обучения представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Что изменится с 1 октября?

В Минздраве отмечают, что более 30 лет постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, из-за чего часть медиков в нем не учтены.

Поэтому с 1 октября 2023 на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились. Постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

Чтобы стать на военный учет, женщины, у которых медицинская или фармацевтическая специальность, будут иметь 3 года - до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на военном учете, должна стать на него в течение ближайших 3 лет.

Что будет с трудоустройством?

До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Но при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о нем Территориальный центр комплектования.

Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для постановки на военный учет.

Выезд за границу

В Минздраве отмечают, что женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет.

В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, которые занимают определенные должности.

Военный учет женщин

Отметим, что военный учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.

В то же время в Украине не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.

Больше о военном учете женщин читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.