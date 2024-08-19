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Минздрав начал формирование наблюдательного совета МЗУ

Понедельник 19 августа 2024 13:28
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Минздрав начал формирование наблюдательного совета МЗУ Фото: Минздрав начал формирование наблюдательного совета МЗУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МЗУ.

Соответствующее решение закреплено в приказе Минздрава №1403 от 9 августа и опубликовано на сайте министерства.

Отмечается, что Наблюдательный совет будет выполнять функции контроля за стабильностью деятельности предприятия и будет помогать держать устойчивость в условиях неопределенности.

Конкурс будет состоять из следующих этапов:

  • Обнародование информации. Объявление о конкурсе в скором времени будет опубликовано на официальном сайте Минздрава и МЗУ. Оно будет включать в себя описание требований к кандидатам, сроки подачи заявок, перечень необходимых документов и т.п.;
  • Прием заявок. Сбор документов от кандидатов, подтверждающих их квалификацию, опыт и т.п. в соответствии с требованиями конкурса;
  • Проверка соответствия и оценка. На этом этапе рекрутинговым агентством проверяются документы соответствия требованиям конкурса и достоверности представленной информации, проводится квалификация кандидатов;
  • Отбор кандидатов. На основе оценки кандидатов агентство формирует список рекомендованных кандидатур для рассмотрения номинационным комитетом.
  • Утверждение кандидатур. На этом этапе номинационный комитет должен провести собеседования, по результатам которых принять решение по определению рекомендованных претендентов на должности.
  • Представление рекомендованных кандидатур на утверждение Правительством и официальное назначение. Назначение на должность членов Наблюдательного Совета стратегически важных для экономики Украины предприятий, к которым, в частности, относятся Медицинские закупки Украины, осуществляется Минздравом после согласования Правительством предложенных Номинационным комитетом кандидатур.

Наблюдательный совет должен быть сформирован до конца текущего года и в его состав войдут 5 человек. Три независимых члена, которые будут избираться на конкурсной основе при поддержке международного рекрутингового агентства и два члена – представители государства из сферы здравоохранения, которые будут определены Минздравом.

"Несмотря на то, что проведение конкурсного отбора состава Наблюдательных Советов в условиях военного положения не является обязательным, убежден, что обеспечение прозрачного и открытого процесса создания такой структуры очень важно. Наблюдательный Совет – это еще один шаг к имплементации в Украине лучших международных стандартов управление государственным предприятием", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также добавил, что уверен в том, что привлечение независимых и профессиональных экспертов к работе совета положительно повлияет на эффективность МЗУ – национального агентства, обеспечивающего централизованные закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования за счет государственного бюджета по заказу Министерства здравоохранения Украины

"Формирование Наблюдательного совета отвечает лучшим практикам корпоративного управления в госсекторе. Мы поддерживаем объявление конкурса, ведь верим, что только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие. Спасибо международным партнерам за стратегическую поддержку этого процесса", - добавил генеральный директор Медицинских закупок Украины Эдем Адаманов .

Претендентов будет избирать Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .

Поиск и отбор кандидатов в состав Наблюдательного совета будет осуществляться с помощью проекта SAFEMed, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), а концепция данного процесса была подготовлена при поддержке Представительства ЕС в Украине.

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