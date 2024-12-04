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Минздрав планирует увеличить зарплату врачей-интернов на 2025 год: что известно

Украина, Среда 04 декабря 2024 15:47
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Минздрав планирует увеличить зарплату врачей-интернов на 2025 год: что известно Фото: как изменится зарплата интернатуры в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство охраны здоровья Украины инициировало проект постановления о реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2025 год, предлагая ввести минимальную зарплату для врачей-интернов и фармацевтов-интернов на уровне 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство охраны здоровья Украины.

Минздрав предложило повысить зарплату для врачей-интернов и фармацевтов-интернов в 2025 году

Одним из основных предложений Минздрава является введение минимальной заработной платы для врачей-интернов и фармацевтов-интернов, работающих в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, на уровне не менее 15 тысяч гривен в месяц.

Врачи-интерны и фармацевты-интерны будут активно участвовать в оказании медицинской помощи пациентам под наблюдением опытных специалистов. Минздрав подчеркивает, что их работа является важной составляющей медицинских команд, поэтому оплата труда таких специалистов должна быть надлежащей. При этом зарплата врачей-интернов может быть выше минимального уровня и зависеть от объема профессиональных обязанностей и руководителя медицинского учреждения.

Средства для подготовки интернов: направление на доплаты кураторам

В ПМГ на 2025 год сохранен пакет услуг, который обеспечивает кадровый потенциал в медицинской сфере, в том числе путем привлечения врачей и фармацевтов-интернов. Средства, полученные медицинскими учреждениями по этому пакету, должны быть направлены на подготовку интернов, включая доплаты кураторам интернов. Зарплаты врачей-интернов будут выплачиваться из других пакетов ПМГ за оказанную медицинскую помощь.

Распределение на интернатуру в 2024 году: новый подход к выбору специальностей

В 2024 году была введена новая модель распределения на интернатуру, которая учитывает реальные потребности во врачах определенных специальностей. Выпускники имели возможность самостоятельно выбирать специальность и медицинское учреждение для прохождения интернатуры, в зависимости от своего рейтингового балла. Всего в интернатуру были распределены 7 348 выпускников, из которых 2 974 обучаются за счет государственного бюджета.

Напомним, что пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2024, который учитывается для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли почти на четверть.

Кроме того, в 2024 году 87% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) повысили зарплаты своим работникам. В 2025 году это планируют сделать 88% компаний.

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