В Минздраве напомнили, какие документы нужны для прохождения ВВК

Для прохождения военно-врачебной комиссии при себе гражданам нужно иметь определенные документы. В Минздраве подготовили список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Какие документы необходимы для прохождения ВВК действующими военнослужащими?

Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская книга;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);

служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;

заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);

удостоверение УБД (по наличию);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. (Выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Электронная очередь на ВВК

Запись через электронную очередь на ВЛК может происходить удаленно начальником медицинской службы воинской части или непосредственно в учреждении здравоохранения должностным лицом медучреждения.

Удаленная запись на ВВК работает следующим образом: начальник медицинской службы воинской части направляет военнослужащего на ВВК. Заходит в систему э-черги, делает там соответствующий запрос, вносит необходимые данные военнослужащего, после чего запись попадает в электронную базу учреждения здравоохранения.

Далее секретарь ВВК учреждения здравоохранения принимает этот запрос, расписывает необходимые для будущего пациента врачи, исходя из особенностей его заболевания, травмы или ранения.

Каждый из специалистов, который должен осмотреть военнослужащего, не выходя из кабинета, видит всю загруженность по дням и часам в неделю вперед.

Если военная часть не перешла на удаленную запись на ВВК и направляет военнослужащего на ВВК без записи, военнослужащему нужно обратиться в регистратуру здравоохранения, где должностное лицо медучреждения запишет военнослужащего к соответствующим специалистам через электронную очередь.

Куда обращаться в случае возникновения вопросов во время прохождения ВВК

Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, следует обратиться за номером 0-800-60-20-19.

Если вам нужна поддержка в вопросах получения направления на лечение, прохождение ВВК в военных учреждениях здравоохранения, получение социальных гарантий, процедуры обжалования решений ВВК и других вопросов - обращайтесь на "горячую линию" Министерства обороны Украины 0-800-50-04 -42.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

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