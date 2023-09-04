Минздрав о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС: вспышек холеры удалось избежать

Основной этап ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС завершился, более трех тысяч человек были обследованы на холеру, однако вспышки заболевания удалось избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина .

По его словам, сразу после теракта на Каховской ГЭС на территории Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей на базе центров контроля и профилактики болезней было сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы.

"Мониторинг проводился ежедневно, благодаря слаженной работе специалистов ЦКПХ (Центр контроля и профилактики болезней - ред.) и медиков, экстренных служб и оперативному обмену информацией с органами местного самоуправления и потому, что люди прислушивались к ограничениям и рекомендациям, удалось избежать вспышек инфекционных болезней", - сказал Кузин.

Вспышек холеры удалось избежать

Чтобы не допустить ухудшения санитарной ситуации, на пострадавших территориях были развернуты три инфекционных хаба для лечения пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру.

Эти учреждения были обеспечены специальными наборами медикаментов, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру. По словам Кузина, болезни не зафиксировали ни в одном случае.

Где еще идет мониторинг

С июля на территориях пострадавших громад, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.

По воде, морской и речной, из поверхностных водоемов - мониторинг будет продолжаться. В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам Центры контроля и профилактики болезней будут информировать органы местного самоуправления и общины о возможных рисках.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

Напомним, в начале июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате был затоплен ряд населенных пунктов на юге.

Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли - западные СМИ взяли комментарии у специалистов по инженерному делу, которые утверждали, что подобные разрушения мог повлечь за собой лишь подрыв изнутри.

Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.