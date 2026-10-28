Языковая омбудсменка назвала суммы штрафов для учителей за общение на русском

Как накажут учителя за русский язык

По словам Ивановской, административную ответственность за нарушение языкового законодательства применяют после рассмотрения жалобы. Например, в Офис языкового омбудсмена могут обратиться родители ученика, если учитель использует русский язык на уроке.

Если факт нарушения подтвердится и речь идет о первом случае, педагогу могут вынести предупреждение или назначить штраф от 3400 до 5100 гривен. В случае повторных нарушений размер штрафа увеличивается.

Ивановская отметила, что учителя, вызываемые в Офис языкового омбудсмена, часто объясняют использование русского языка случайностью и обещают исправиться. По ее словам, опыт показывает, что после этого они обычно меняют поведение.

В то же время, по словам уполномоченной, встречаются педагоги, тренеры и работники внешкольных учреждений, которые принципиально отказываются платить штрафы. В таких случаях штраф могут быть взысканы принудительно в двойном размере.

Могут ли уволить учителя за нарушение

Уплата штрафа не обязательно означает, что педагог останется на должности. Ивановская рассказала, что руководители образовательных учреждений нередко разрывают контракты с учителями, нарушившими языковое законодательство во избежание репутационных потерь для заведения.

В то же время Офис языкового омбудсмена не ведет статистику увольнений таких педагогов. По словам Ивановской, руководители учебных заведений не отчитываются перед учреждением о кадровых решениях.

На каком языке должны общаться в школах

Ивановская отметила, что в соответствии с языковым законодательством украинский должен использоваться в публичной сфере, в частности, при оказании образовательных услуг. Она считает, что это требование относится не только к урокам в школах, но и к кружкам, секциям и другим образовательным занятиям.

В то же время уполномоченная обратила внимание на разницу между образовательным процессом и образовательной средой, возникшей в результате образовательной реформы. По ее словам, это разграничение усложняет вопрос применения языкового законодательства в разных ситуациях общения педагогов с учениками.

Ивановская также подчеркнула, что защита украинского языка в образовании не означает запрета на другие языки, однако государство должно противодействовать распространению русского культурного влияния.