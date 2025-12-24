RU

Экономика

Речь о сотнях миллионов евро. Эксперт объяснил влияние CBAM на экспорт Украины

Фото: директор GMK Center Станислав Зинченко (facebook.com stanislas.zinchenko)
Автор: Александр Мороз

Введение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который начнет действовать с 1 января, представляет серьезную угрозу для украинской экономики и экспорта.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор информационно-аналитического GMK Center, глава комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Станислав Зинченко.

По его словам, тема CBAM долгое время замалчивалась, хотя речь идет о дополнительном налогообложении украинской продукции при пересечении границы с ЕС.

Зинченко подчеркнул, что CBAM касается не только Украины, но именно для украинской экономики последствия будут наиболее болезненными из-за структуры экспорта.

"Из-за того, что Украина сделала свой геополитический выбор и из-за войны, и из-за ситуации на мировой экономике, большинство продукции украинских экспортируются в Европейский Союз. В прошлом году 25 миллиардов евро была сумма товаров, которые вы экспортировали в Европейский Союз. И это под угрозой CBAM этого налога", - отметил он.

По словам эксперта, действие CBAM охватывает ключевые отрасли украинской экономики и постоянно расширяется.

"CBAM распространяется на все эти секторы экономики. Это мед, удобрения, сталь, энергетика, алюминий. Вчера приняли новую регуляцию, что оно будет распространяться на продукцию машиностроения и очень много продукции. Даже на садовые инструменты", - сказал Зинченко.

Он отметил, что по разным оценкам потери украинского экспорта уже в 2026 году могут составить не менее 800 млн евро.

"И это, по разным оценкам, уменьшение экспорта Уже в 26-м году для Украины можно составить 800 миллионов евро. Может и больше, потому что каждый месяц они делают эту регуляцию еще жестче", - подчеркнул он.

Эксперт предупреждает, что последствия действия CBAM могут быть системными и долгосрочными.

"CBAM он негативно повлияет на все индустрии. На стальную, цементную, на энергетическую, на машиностроение. А без этих четырех главных базовых отраслей мы не сможем отстроиться", - предупредил Зинченко, добавив, что из-за налога могут сокращаться производственные мощности и закрываться заводы.

Отдельное беспокойство, по его словам, вызывает позиция Европейской комиссии об отсутствии исключений для Украины.

"Мы имеем сигналы, что сегодня Европейская комиссия сказала, что Украина не будет исключена из-под действия CBAM вам на базе форс-мажора. ... Война в Украине - это не форс-мажор, это не является достаточной причиной. Для меня это очень-очень странно и морально возмутительно", - подытожил эксперт.

Введение СВАМ для Украины

Напомним, по данным ФРУ, в случае введения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит 8,7 млрд долларов до 2026 г., а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.

Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.

Как сообщалось ранее, директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркивал, что Украина может получить отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), однако лишь при условии активной и быстрой работы правительства.

К тому же глава проекта "Климатическая платформа ФРУ" Ольга Кулик также предупреждала, что CBAM несет для украинской экономики значительно более серьезные риски, чем может показаться на первый взгляд.

