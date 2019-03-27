Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Франції

Португальський фахівець Жозе Моурінью може стати головним тренером одного з клубів чемпіонату Франції. За інформацією L'Equipe, існує ймовірність, що він очолить "Ліон" або "Монако".

Раніше сам Моурінью заявляв, що хоче повернутися до тренерської роботи не раніше літа 2019 року. Останнім місцем роботи португальця був "Манчестер Юнайтед", який він залишив у грудні минулого року. За час роботи в англиский клубі 56-річний тренер виграв Суперкубок Англії, Кубок ліги і Лігу Європи.

На даний момент "Ліон" розташовується на третьому рядку в чемпіонаті Франції, маючи в активі 53 очки.

"Монако" під керівництвом Леонарду Жардіма після 29 зіграних матчів посідає в турнірній таблиці 16 місце, перебуваючи в восьми очках від зони вильоту.

Нагадаємо, раніше Моуріньо розповів, що повернення до роботи в "Реал" або "Інтер" було б для нього великою честю.