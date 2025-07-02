Мотоциклы против ВСУ: в ISW оценили новую тактику россиян на фронте

В отчете отмечается, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил командующему Сухопутными войсками Андрею Мордвичеву обеспечить Новосибирское высшее военное командное училище мотоциклами и вездеходами (ATV) для подготовки курсантов в соответствии с современными тактическими требованиями.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров сообщил, что полигон в Краснодарском крае оснащен современным автодромом для мотоциклов, вездеходов и квадроциклов. По его словам, Россия модернизировала более 200 учебных центров с учетом тактики, которую сейчас применяют ее войска на территории Украины.

Новая методика и централизованное снабжение

Кроме того, Евкуров отметил, что в последние месяцы российское командование работает над формализацией мотоциклетной тактики и подготовки ее к применению во всех видах Вооруженных сил РФ.

В ISW сослались на один из Telegram-каналов, который 13 июня сообщил, что генерал-полковник Мордвичев впервые начал применять мотоциклы и вездеходы в конце 2024 года на направлении Покровска для поддержки наступательных действий.

По состоянию на июнь 2025 года российская группировка в этом районе разработала формализованные нормы применения мотоциклов, и теперь командование пытается распространить их на другие участки фронта.

Также сообщается, что большинство мотоциклов военные получают от волонтеров или закупают за свой счет. В то же время, Мордвичев планирует ввести централизованные поставки мотоциклов через Минобороны и создать соответствующий технический резерв.

Статистика и планы закупок

Ссылаясь на источники в армии, Telegram-канал отмечает, что в 2024 году Россия закупила более 40 тысяч мотоциклов китайского производства, из которых 20 тысяч уже переданы военным подразделениям. По данным одного из военных источников, Минобороны РФ планирует до конца 2025 года приобрести еще 120 тысяч мотоциклов, 30 тысяч вездеходов и 12 тысяч багги.

Другой источник сообщил, что российское оборонное ведомство рассматривает возможность закупки в 2025 году до 200 тысяч мотоциклов и еще 60 тысяч единиц другой легкой техники. По имеющейся информации, Мордвичев также намерен привлечь инструкторов для подготовки личного состава, часть из которых может быть представлена бывшими бойцами ЧВК "Вагнер".

Сомнительная эффективность

В то же время, отмечают в ISW, в российских источниках продолжают звучать сомнения относительно способности Минобороны РФ формализовать и усовершенствовать тактику использования мотоциклов в войсках.

Так, один из российских военных блогеров, который ранее был инструктором штурмовых подразделений "Шторм Z", 30 июня раскритиковал уязвимость мотоциклов и вездеходов к ударам украинских FPV-дронов.

По его словам, использование мотоциклов в штурмовых действиях приводит к росту доли погибших в соотношении к раненым. По мнению блогера, эффективность таких штурмов возможна только при условии комплексного применения авиации, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Эксперты ISW признали, что применение мотоциклов позволило подразделениям войск РФ несколько повысить мобильность и избегать поражения украинскими дронами в так называемых "серых зонах" на линии боевого соприкосновения.

"В то же время, темпы продвижения остаются низкими, и даже внедрение высокоскоростной техники не позволило российским войскам перейти к более динамичному наступлению", - констатируют в Институте изучения войны.