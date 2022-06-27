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"Мотор" не взяли до гандбольної Ліги чемпіонів

Фото: Гандболісти "Мотора" поборються за трофей Ліги Європи (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорців

Європейська федерація гандболу відхилила заявку запорізького "Мотора" на участь у Лізі чемпіонів сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Запоріжці не потрапили в перелік учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Заявка "Мотора" не отримала схвалення ЄГФ через організаційну невизначеність.

До дев'яти раніше визначених учасників головного єврокубка приєдналися "Загреб", "Ольборг", "Нант", "Веспрем", "Елверум", "Вісла" та "Целє". Натомість український гранд і ще 5 клубів ("Гранольєрс", "Спортінг", "Бая-Маре", "Кадеттен" та "Істад") виступатимуть в основній сітці Ліги Європи.

У серпні "Мотор" розпочне виступи в німецькій Другій Бундеслізі. Сезон 2021/22 у Суперлізі України достроково завершили без визначення чемпіона. Запоріжці фінішували першими вдесяте поспіль.

У минулому сезоні "Мотор" виступав у Лізі чемпіонів. Багаторічний чемпіон України здобув 4 перемоги та 7 разів програв. Ще в трьох поєдинках запоріжцям зарахували технічні поразки, оскільки команда знялася з турніру після повномасштабного вторгнення РФ.

До слова, гандбольна "Барселона" переграла "Віве Кельце" у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

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