В "Мотор Січі" повідомляють про відправлення працівників у простій

Керівництво запорізького авіадвигунобудівельного ПАТ "Мотор Січ" прийняло рішення про відправку своїх співробітників в простий.

Про це повідомляє регіональне видання "Запорізькі вести" з посиланням на відповідний наказ керівництва підприємства.

Як зазначається в указі, рішення пояснюється епідеміологічною ситуацією.

Як відомо, зараз фактично керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав Богуслаєв. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації та до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 р. був його власником.

Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" заарештовані судом, підприємство три роки не проводить збори акціонерів, а це, своєю чергою, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління.

Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор Січі" зі скороченням чисельності співробітників зі складним економічним становищем підприємства.

Російський ринок втрачено з 2014 р., а поставки в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим перше півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року - "Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн.

Як повідомляли у судах юристи компаній-акціонерів, через погіршення ситуації завод тільки за 2 останніх роки покинули понад 4,5 тисячі працівників, а в цілому за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників.

Суди розглядають справи про розтрати і розкрадання керівників АТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один з керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Китайські власники контрольного пакета акцій з моменту його покупки через арештів акцій не мають впливу на управління АТ "Мотор Січ", тому останні кілька місяців намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів.

Зокрема, вони направили в Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $ 3,5 млрд за шкоду, заподіяну їм діями українських органів влади.