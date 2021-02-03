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"Мотор Січ" повинні повернути в державну власність, - Білецький

Київ, Середа 03 лютого 2021 10:19
"Мотор Січ" повинні повернути в державну власність, - Білецький
Фото: Андрій Білецький (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Україна виконує роль статиста в конфлікті щодо підприємства "Мотор Січ" між Китаєм і США.

Про це заявив лідер "Національно корпусу" Андрій Білецький в Telegram-каналі.

"У випадку перемоги тієї чи іншої зі сторін конфлікту Україна в будь-якому разі залишиться в програші", - заявив Білецький.

Він пропонує не йти на поводу у тих чи інших зацікавлених сторін, а негайно націоналізувати підприємство і викупити контрольний пакет акцій компанії.

На думку лідера Нацкорпусу, саме зараз настав найкращий момент для того, щоб повернути "Мотор Січ" у державну власність і, викупивши в акціонерів контрольний пакет акцій, стати власником підприємства.

"По-перше, ми збережемо одне з чотирьох підприємств військово-промислового комплексу нашої країни. По-друге, це все-таки наше вікно в економічний світ, тому що підприємство зараз має контракти зі 100 країнами світу. По-третє, це вигідно, тому що підприємство прибуткове. За 10 місяців 2020 року, тобто під час коронакризи, вони показали 920 мільйонів гривень прибутку. Нехай цей прибуток залишається в бюджеті України", - зазначив Білецький.

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії Запоріжжя на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ". До охорони порядку залучили понад 50 поліцейських і 200 військових Національної гвардії.

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Новини України Політика Мотор СичКитайпромышленностьАндрей БилецкийНацкорпус

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