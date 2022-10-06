"Мотор" получил соперников на групповом этапе Лиги Европы

Отечественный гранд попал в группу D второго по престижности еврокубка. Там запорожцы сыграют с пятью соперниками.

"Мотор" на групповом этапе Лиги Европы встретится с немецким "Фюхсе Берлином", испанским "Бидасоа", португальским "Агуаш Санташем", датским "Скандерборгом-Орхусом" и северомакедонским "Еврофарм Пелистером". Стартовый тур назначен на 25 октября.

Из четырех секстетов в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды. Ранее "Мотор" получил отказ от менеджмента Лиги чемпионов из-за организационной неопределенности. Сейчас запорожцы базируются в немецком Дюссельдорфе и выступают во 2-й Бундеслиге.

В прошлом сезоне "Мотор" выступал в Лиге чемпионов. Многолетний чемпион Украины одержал 4 победы, 7 раз проиграл, а еще в трех поединках получил технические поражения из-за снятия с турнира после полномасштабного вторжения РФ.