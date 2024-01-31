Знаковый автодром нацелился на возвращение в Формулу-1

Малайзийские функционеры принялись работать над возвращением гран-при федерации в календарь Королевы автоспорта на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственная нефтяная компания Petronas надеется вернуть F1 в Малайзию. Трасса "Сепанг" приняла 19 гонок чемпионата мира в 1999-2017 гг.

Менеджмент Формулы-1 не продлил договор с малайцами из-за падения продаж билетов и роста расходов на проведение уикенда. Автодром продолжил принимать другие соревнования. Самые известные из них – этап MotoGP.

Автодром "Сепанг" спроектировал культовый архитектор Герман Тильке. Малайзия открыла ворота в Формулу-1 другим азиатским гран-при (Бахрейн, Китай, Турция, Корея и т. д.). В 2022 году Гран-при Малайзии едва не заменило в календаре Гран-при России в Сочи.

Что известно о Гран-при Малайзии

Бывший этап Формулы-1, проходивший в штате Селангор. Длина трассы "Сепанг" с 15-ю поворотами составила 5,543 км.

Первым победителем в истории стал Эдди Ирвайн на "Феррари". В общей сложности Скудерия выиграла 7 гран-при. Еще 5 раз на автодроме триумфовал "Ред Булл". Также на "Сепанге" побеждали "Уильямс", "Макларен" (дважды), "Рено" (дважды), "Браун" и "Мерседес".

Рекордсмен по количеству побед в Малайзии – Себастьян Феттель (4). Немцу также принадлежит рекорд трассы на круге – 1:34.080 минуты (2017).