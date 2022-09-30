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MotoGP опубликовала предварительный календарь сезона-2023

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Пятница 30 сентября 2022 14:28
MotoGP опубликовала предварительный календарь сезона-2023 Фото: Элитные мотогонщики во время Гран-при Японии-2022 (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам Гран-при запланировали 21 этап на следующий сезон. Кампания 2023 года станет первой со спринтерской гонкой на каждом гран-при.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Предварительный график сезона-2023 компания Dorna Sports обнародовала 30 сентября. Несмотря на прогнозы экспертов, в календарь попал 21 гран-при, а не 22.

Старт нового сезона намечен на 26 марта. Первым в году станет Гран-при Португалии в Портимане. Впервые MotoGP приедет в Казахстан и Индию. Спринтерские гонки во время каждого гран-при фактически увеличят количество заездов до 42-х.

Из нынешних этапов в предварительный календарь сезона-2023 не попало Гран-при Арагона. Скорее всего, трассы в Арагоне, Хересе, Барселоне и Валенсии, а также мотодром в португальском Портимане теперь будут ротироваться каждый год.

В нынешнем сезоне за четыре гонки до конца чемпионата в лидерах MotoGP француз Фабио Квартараро (219 очков). Его преследуют Франческо Баньяя из Италии (201 пункт) и представитель Испании Алейш Эспаргаро (194 балла).

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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