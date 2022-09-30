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MotoGP опублікувала попередній календар сезону-2023

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П'ятниця 30 вересня 2022 14:28
MotoGP опублікувала попередній календар сезону-2023 Фото: Елітні мотогонщики під час Гран-прі Японії-2022 (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорців

Організатори чемпіонату світу з шосейно-кільцевих перегонів Гран-прі запланували 21 етап на наступний сезон. Кампанія 2023 року стане першою зі спринтерською гонкою на кожному гран-прі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Попередній графік сезону-2023 компанія Dorna Sports оприлюднила 30 вересня. Попри прогнози експертів, у календар потрапило 21 гран-прі, а не 22.

Старт нового сезону запланований на 26 березня. Першим у році стане Гран-прі Португалії в Портімані. Вперше MotoGP приїде до Казахстану та Індії. Спринтерські гонки під час кожного гран-прі фактично збільшити кількість заїздів до 42-х.

Із цьогорічних етапів до попереднього календаря сезону-2023 не потрапило Гран-прі Арагону. Найімовірніше, траси в Арагоні, Хересі, Барселоні та Валенсії, а також мотодром у португальському Портімані тепер ротуватимуться щороку.

У нинішньому сезоні за чотири гонки до кінця чемпіонату в лідерах MotoGP француз Фабіо Квартараро (219 очок). Його переслідують Франческо Баньяя з Італії (201 пункт) та представник Іспанії Алейш Еспаргаро (194 бали).

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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