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"Мотивируют" жильем. В России хотят бросать на войну против Украины детей-сирот

Фото: в России хотят детей-сирот бросать на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Приморском крае России хотят упростить процедуру отправки детей-сирот на войну против Украины. "Стимулировать" сирот хотят жильем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу законодательного собрания Приморского края Александра Ролика в Telegram.

Законопроект внес на рассмотрение губернатор Приморья. Российские чиновники хотят одобрить его как можно скорее сразу в трех чтениях.

Власти хотят разрешить детям-сиротам ехать на войну против Украины до 23 лет. При этом чиновники не будут оценивать их "адаптацию к самостоятельной жизни" после выхода из детдома.

В то же время российские власти обещают, что якобы будут выдавать сиротам, которые вернутся с войны, жилищные сертификаты.

"Поддержка участников СВО сегодня в Приморье является приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней", - написал российский чиновник.

Фото: в Приморском крае РФ хотят детей-сирот бросать на войну против Украины (t.me/rolikofficial)

Напомним, британская разведка сообщила, что Минобороны РФ за апрель набрало в армию 10 тысяч заключенных. Раньше вербовку российских заключенных занималась ЧВК "Вагнера".

При этом в России заявили, что "вагнеровцы" начали рассылать письма для вербовки населения.

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