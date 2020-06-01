Міст Метро в Києві загрожували підірвати: що відомо на даний момент

Поліція перекрила рух на мосту Метро після анонімного дзвінка про мінування сьогодні близько 14:00. Також через загрозу вибуху було обмежено роботу декількох станцій червоної гілки київського метрополітену. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Поліція затримала чоловіка, який хотів підірвати міст

Невідомий чоловік на мосту Метро затриманий правоохоронцями в ході спецоперації. Представник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій по Києву Світлана Водолага в коментарі РБК-Україна також підтвердила затримання. "За інформацією правоохоронців дійсно затримали одну невідому особу", - повідомила вона.

Міст Метро закрито через загрозу вибуху

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування столичного мосту Метро, ​​яка надійшла сьогодні вдень анонімно на лінію "102". У зв'язку із загрозою вибуху київська поліція ввела спецоперацію "Грім".

Радник міністра МВС Євген Терехов опублікував в Facebook фото, на ньому видно, що на мосту стоїть чоловік у масці. У нього в руках пульт з проводом і поруч пакет. Ймовірно, всередині пакету знаходиться вибуховий пристрій.

Рух автомобілів в обидві сторони на даний момент перекрито. Водіїв відправляють в об'їзд. На місці працює оперативно-слідча група і переговорники. Поліція перевіряє інформацію про чоловіка, що знаходиться на мосту.

Фото: поліція на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

Кілька станцій метро закрили після повідомлення про мінування

Робота червоної гілки підземки обмежена через загрозу вибуху на мосту. У Київському метрополітені повідомили, що з технічних причин призупинено рух від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Не працюють станції метро "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережна". Також закрилася станція метро "Арсенальна".

З 15:00 рух по червоній гілці здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Нагадаємо, сьогодні вдень в поліції Києва повідомили про можливе мінування мосту Метро невідомим, на місце виїхала оперативно-слідча група.

Також з'явилося фото чоловіка, що загрожує підірвати міст Метро, ​​з ним працюють переговорники.