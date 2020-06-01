Міст Метро в Києві перекрили через загрозу вибуху

У Києві поліція перекрила міст Метро і направляє водіїв в об'їзд. Перевіряється інформація про можливу загрозу вибуху.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар Управління патрульної поліції в місті Роман Мартинюк.

За його словами, поліція перекрила міст Метро, на місце виїхала оперативна група. Крім того, в прес-службі управління Національної поліції Києва РБК-Україна повідомили, що перевіряється інформація про чоловіка, який стоїть на мосту.

Відзначимо, як пише Telegram-канал "Киев Сейчас", на мосту стоїть чоловік з пакетом, від якого нібито йде провід до пульта в його руці.

Як зазначає Facebook-паблік dtp.kiev.ua, через ситуацію на мосту Метро ввели операцію "Грім".

За останніми даними поліції Києва, інформація про замінування мосту Метро надійшла близько 14:00. Патрульні перекрили рух в обох напрямках, на місце викликано слідчо-оперативну групу, вибухотехніки та інші служби.

Фото: поліція на мосту Метро (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, схожий інцидент стався у вересні 2019 року, коли уродженець Криму і колишній військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро і погрожував його підірвати.

Його затримали в ході поліцейської спецоперації, чоловіка на початку 2020 року помістили в психіатричну лікарню.