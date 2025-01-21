Москву лишили военных баз в Средиземном море, - британская разведка

Как отмечается в сводке, неопределенность относительно будущего присутствия и возможностей России в Восточном Средиземноморье остается высокой. После краха режима Асада, бывшего сирийского союзника России, постоянное оперативное соединение военно-морского флота РФ в Средиземном море в настоящее время не имеет доступа к своей военно-морской базе в Тартусе для обслуживания и логистической поддержки. Для соединения в регионе нет сопоставимой альтернативной базы.

"Будущее российских баз в Сирии остается неясным, пока в стране существует политическая неопределенность. Однако Россия почти наверняка стремится сохранить присутствие в Средиземноморье", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, способность логистически поддерживать как своих военных, так и своих частных военных подрядчиков в Африке, а также ограничение репутационного ущерба, нанесенного падением режима Асада, будут приоритетами для российского правительства.

При этом намерение России передислоцировать какие-либо силы или оборудование в потенциальные альтернативные места в Северной Африке остается неясным.

"Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своей главной заботой. Приоритетность России в украинском конфликте, вероятно, снизила способность и способность России удерживать режим Асада у власти", - отмечают в Минобороны Британии.