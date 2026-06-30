На Москву летит рой дронов, власти отчитываются о работе ПВО

Начиная с 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на российскую столицу.

При этом ряд публикаций были написаны просто с фактом уничтожения дронов, что может говорить о том, что некоторые беспилотники долетели непосредственно до Москвы.

Спустя час после атаки, в соцсетях постепенно стали появлятся кадры, на которых жители показывали кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.

По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.

Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.

Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.