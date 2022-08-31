RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Москвичі, пітерці та строковики. Як Росія збирається посилити "охорону" в Криму

Фото: РФ планує перекинути до Криму строковиків та "добровольців" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти збираються перекинути в Крим строковиків та так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, російське військове керівництво намагається посилити "охорону" на півострові і для цього хоче доукомплектувати військові частини РФ, які дислокуються в Криму.

Командувач Південного військового округу Росії Олександр Дворніков, якого називаються "сирійським м'ясником", прийняв рішення перекинути в Крим 1200 строковиків. Також на півострів відправлять "москвичів" та "пітерців" - солдат з так званих "добровольчих" батальйонів.

Проте військовослужбовцям не пропонують підписати контракт, оскільки на території півострова не проходять бойові дії. Тому зарплата визначена на рівні близько 5 тисяч рублів (82 долари).

"Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупанти посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрим