В Москве снова считают литры: российские АЗС ограничили продажу бензина

По данным источников Reuters и поставщиков горючего, новые ограничения связаны с дефицитом бензина. Среди причин называют атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также сезонный рост спроса.

Проблемы с топливом в России начали усугубляться еще в мае. К июлю дефицит распространился на большинство регионов страны. В Москве ситуацию удалось стабилизировать в июне, однако теперь ограничения вернулись.

Какие лимиты установили на бензин

На автоматизированных АЗС "Газпромнефти" в Москве, по данным оператора горячей линии компании, продажи бензина и дизельного горючего ограничили 40 литрами на одного клиента.

На других заправках сети дизель можно купить без ограничений, тогда как бензин продают не более 60 литров на автомобиль.

"Роснефть", крупнейший производитель нефти в России, установила предел на продажу бензина в 30 литров на автомобиль на своих АЗС по всей стране. Продажа дизельного горючего при этом не ограничивается.

Компания также предупредила клиентов об увеличении времени ожидания из-за повышенного спроса.

Свои ограничения ввел и "Лукойл". Компания сообщила о сокращении продажи горючего в Москве и близлежащем регионе. Причинами назвали повышенный спрос, внеплановое техническое обслуживание нефтеперерабатывающего завода и необходимость обеспечить стабильную работу сети АЗС.

В то же время, конкретный объем установленных "Лукойлом" лимитов компания не раскрыла.