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В Москве впервые закрыли все аэропорты из-за атаки беспилотников

Фото: в Москве впервые закрыли все аэропорты из-за атак беспилотников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за атаки беспилотника 18 августа в Москве впервые ограничили полеты во всех четырех основных аэропортах - Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Раньше в аналогичных случаях закрывали максимум два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский", - говорится в сообщении.

Однако уже в 04:30 по московскому времени ограничение на прием и отправку рейсов было снято.

За время закрытия воздушного пространства над Москвой было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

Атака дронов на Москву 18 августа

В нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы сегодня ночью, 18 августа. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах.

Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Кроме того, взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, частичное повреждение произошло в одном из павильонов Экспоцентра в центре Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО.

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