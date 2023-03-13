RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве вырубают леса и заповедники для размещения ПВО

Фото: в Москве вырубают массово леса и заповедники для ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В нескольких районах Москвы начали активно вырубать леса и западные зоны для установки систем противовоздушной обороны. Власти собираются разместить ПВО среди жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По данным СМИ, вырубать леса в столице России начали в нескольких локациях сразу. В частности, военную технику разместили на опытных полях Тимирязевской академии.

Площадка в Тимирязевском районе на севере Москвы стала первой в черте города, где появились комплексы ПВО. Там установили зенитно-ракетные системы С-400. Поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой. До ближайшего дома всего 200 метров.

Также ПВО установили в парке-заповеднике "Лосиный остров" на северо-востоке Москвы. Окна жилого комплекса, который расположен рядом, выходят прямо на военный объект. Расстояние между ЗРК С-400 и домами примерно 200 метров.

Кроме того, территория парка относится к особо охраняемой природной территории. Законодательство запрещает вырубку леса в этом районе.

Однако одну из самых больших площадок для ПВО подготовили прямо на левом берегу Москвы-реки в микрорайоне Курьяново. Там уничтожили лесополосу площадью около 100 гектаров между рекой и забором очистных сооружений. Протяженность лесной полосы составляла более 2 км.

По информации издания, тут будут расположены 10 площадок, которые займут 55 гектаров.

"Парадоксально, но самая таинственная стройка в Москве ведется в едва ли не самом обозримом месте - прямо напротив смотровой площадки в Коломенском, где установлена подзорная труба для туристов. Стройка практически не охраняется. Забор и информационный щит расположены только на одном участке в южной части", - говорится в материале.

При этом возле этой зоны находится церковь Вознесения, которая включена в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одна локацией для ПВО в Москве появится в Измайловском лесопарке. Там уже начали вырубать деревья, всего в 500 метрах от станции метро "Измайловская".

Интересно, что в Новой Москве ПВО разместили на самой большой в Европе мусорной свалке - полигоне "Саларьево". Увидеть военную технику там можно с верхних этажей многоэтажек. На мусорной свалке россияне разместили "Бук" и "Тор".

Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.

Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПВО