В Москве вырубают леса и заповедники для размещения ПВО

По данным СМИ, вырубать леса в столице России начали в нескольких локациях сразу. В частности, военную технику разместили на опытных полях Тимирязевской академии.

Площадка в Тимирязевском районе на севере Москвы стала первой в черте города, где появились комплексы ПВО. Там установили зенитно-ракетные системы С-400. Поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой. До ближайшего дома всего 200 метров.

Также ПВО установили в парке-заповеднике "Лосиный остров" на северо-востоке Москвы. Окна жилого комплекса, который расположен рядом, выходят прямо на военный объект. Расстояние между ЗРК С-400 и домами примерно 200 метров.

Кроме того, территория парка относится к особо охраняемой природной территории. Законодательство запрещает вырубку леса в этом районе.

Однако одну из самых больших площадок для ПВО подготовили прямо на левом берегу Москвы-реки в микрорайоне Курьяново. Там уничтожили лесополосу площадью около 100 гектаров между рекой и забором очистных сооружений. Протяженность лесной полосы составляла более 2 км.

По информации издания, тут будут расположены 10 площадок, которые займут 55 гектаров.

"Парадоксально, но самая таинственная стройка в Москве ведется в едва ли не самом обозримом месте - прямо напротив смотровой площадки в Коломенском, где установлена подзорная труба для туристов. Стройка практически не охраняется. Забор и информационный щит расположены только на одном участке в южной части", - говорится в материале.

При этом возле этой зоны находится церковь Вознесения, которая включена в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одна локацией для ПВО в Москве появится в Измайловском лесопарке. Там уже начали вырубать деревья, всего в 500 метрах от станции метро "Измайловская".

Интересно, что в Новой Москве ПВО разместили на самой большой в Европе мусорной свалке - полигоне "Саларьево". Увидеть военную технику там можно с верхних этажей многоэтажек. На мусорной свалке россияне разместили "Бук" и "Тор".