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В Москве и Подмосковье прогремели взрывы из-за атаки дронов

Фото: в Москве говорят о взрывах из-за атаки беспилотников (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Москве и в Подмосковье (РФ) прозвучали взрывы в ночь на 23 августа, предварительно из-за атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Перед звуками взрывов в Московской области стало известно о закрытии всех аэропортов и введении плана "Ковер" с запретом на вылет и посадку самолетов. Его применяют в случаях, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

Параллельно с этим стали появляться сообщения в пабликах о якобы замеченных БПЛА в Подмосковье.

Жители Химок, Красногорска и Долгопрудного сообщили в сети о взрывах, а также, предварительно, о работе противовоздушной обороны.

Кроме того, взрыв также прозвучали в столице стрнаы-агрессора в "Москва Сити". В интернете показали кадры с дымом в этом элитном районе, который уже далеко не первый раз получает повреждения из-за БПЛА.

Данных о возможных повреждениях в результате взрывов пока нет. Вокруг "Москва Сити" были перекрыты улицы. На место съезжаются экстренные службы и карте "скорой помощи".

По словам мэра Москвы Собянина, один дрон попал в строящееся здание в "Москва-Сити", а второй - упал в Можайском районе Московской области. 

В сети были опубликованы кадры с "бавовной" в Москве и Подмосковье этой ночь.

В Минобороны говорят о сбитии 3 БПЛА

В Минобороны РФ рассказали о "пресечении попытки" атаки дронов на Москву, в которой обвиняют, как обычно, Украину.

В ведомстве заявили о сбитии 3 беспилотников самолетного типа.

"Бавовна" в Москве

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары, а россияне стали жаловаться на атаки.

Так, например, 21 августа Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области.

Кроме того, 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах. Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Также взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

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