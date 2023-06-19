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В Москве произошел пожар на ремонтно-механическом заводе (видео)

Фото: в Москве произошел пожар на ремонтно-механическом заводе (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Центрального ремонтно-механического завода в Москве произошел пожар 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пожар произошел на юго-востоке Москвы - Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода.

По предварительным данным, там вспыхнула крыша цеха, который находится на реконструкции. Загорелось 100 квадратов кровли. Пожару присвоили 1 ранг сложности.

Людей из здания эвакуировали.

Пожары в России

В последнее время в России участились случаи пожаров. Они происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах страны-агрессора.

К примеру, только вчера в Брянске вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале.

Ночью 17 июня в Белгороде произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

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