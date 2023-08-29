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В Москве произошел пожар в районе вокзала

Москва, Вторник 29 августа 2023 18:08
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В Москве произошел пожар в районе вокзала Иллюстративное фото: в Москве произошел пожар в районе вокзала (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Москве произошел пожар на Площади трех вокзалов. По предварительным данным, там горят складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza и "РИА Новости".

Отмечается, что пожар произошел на Комсомольской площади в Москве.

В районе вокзалов поднимаются клубы черного дыма. Сообщают, что их хорошо видно в нескольких километрах от района возгорания.

Фото: в Москве произошел пожар в районе вокзала (t.me/bazabazon)

Российские СМИ сообщают, что загорелся склад с имуществом российской железной дороги на Комсомольской площади.

В компании "Российские железные дороги" сообщили, что они направили для помощи в тушении возгорания пожарный поезд.

Пожары в России

В последнее время в России происходит все больше пожаров. Они случаются как в Москве, так и в других регионах. Отметим, что значительно участились пожары в портах, на военных объектах и заводах страны-агрессора.

Напомним, что только сегодня в российском Геленджике произошел масштабный пожар. Там вспыхнули лесные массивы, а огонь оцепил отели.

К тому же, недавно в одном из крупнейших черноморских портов РФ горел грузовой терминал. Там вспыхнули деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим мастилом.

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