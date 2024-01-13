В Москве вспыхнуло недостроенное здание "Сбербанка"

Пожар произошел утром 13 января в недостроенном здании на Кутузовском проспекте. В сетях пишут, что это здание "Сбербанка" России.

В других источниках сообщают, что вспыхнул склад на первом этаже строящейся многоэтажки.

Огонь охватил не менее 100 квадратных метров и переходит на второй этаж. Там якобы расположен еще один склад - с лакокрасочными материалами.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Так сегодня, 13 января, в российском Санкт-Петербурге вспыхнул большой склад магазина Wildberries. Пожар охватил не менее 50 тысяч квадратных метров, в момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Пожар был масштабным с очень сильным задымлением, он был виден из разных частей города.