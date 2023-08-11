В Москве прогремел взрыв, сообщают о беспилотнике

По данным СМИ, взрыв прогремел в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки. Туда едут специальные службы.

При этом очевидцы в соцсетях сообщают о дроне, который якобы взорвался и упал.

На опубликованных в сети кадрах заметен дым. Пока российские власти не комментировали ситуацию в Москве.

Стоит отметить, что сегодня московский аэропорт "Внуково" в очередной раз закрыли из-за якобы беспилотника. Там объявили план "Ковер", который вводят, когда в небе фиксируют неустановленные цели.

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