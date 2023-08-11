RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве прогремел взрыв, сообщают о беспилотнике

Фото: в Москве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в Москве в пятницу, 11 августа. В сети заявляют, что взорвался беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegrram-канал Baza.

По данным СМИ, взрыв прогремел в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки. Туда едут специальные службы.

При этом очевидцы в соцсетях сообщают о дроне, который якобы взорвался и упал.

На опубликованных в сети кадрах заметен дым. Пока российские власти не комментировали ситуацию в Москве.

Стоит отметить, что сегодня московский аэропорт "Внуково" в очередной раз закрыли из-за якобы беспилотника. Там объявили план "Ковер", который вводят, когда в небе фиксируют неустановленные цели.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваВзрыв