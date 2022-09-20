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В Москве пригрозили Украине приравнять "атаки" оккупированных территорий к нападению на РФ

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Вторник 20 сентября 2022 21:26
В Москве пригрозили Украине приравнять "атаки" оккупированных территорий к нападению на РФ Фото: В Москве пригрозили Украине приравнять "атаки" оккупированных территорий к нападению на РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В России пригрозили, что "атаки" на оккупированные территории Украины после объявления "результатов референдумов" приравняют к агрессии против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-новости".

"Атаки Киева после объявления "результатов референдумов" будут расценены как агрессия против России", - заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ни фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" ничего для Украины не изменят.

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - подчеркнул он.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы на оккупированных РФ территориях не изменяют сути войны.

Ранее, оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

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