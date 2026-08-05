В Москве пожаловались на "кратный рост" атак дронов Украины

Украина начала атаковать столицу России все большим количеством ударных дронов.
На это публично пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
"Количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, за последние месяцы кратно возросло", - жалуется Собянин.
Более того, он утверждает, что Украина каждый раз направляет на столицу России около 67% дронов от общего числа атакующих страну-агрессорку.
"Из всех атак, которые практически ежедневно совершаются по территории России, две трети беспилотников летят в сторону Москвы", - уверяет мэр города.
Собянин также добавил, что в настоящее время столичные власти вместе с Минобороны РФ активно усиливают систему защиты от дронов.
"Для защиты Москвы от украинских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные камер видеонаблюдения, радаров и сообщения граждан", - добавил мэр российской столицы.
Однако масштабы ущерба, который украинские атаки уже нанесли Москве, Собянин раскрывать не захотел.
Напомним, 4 августа украинские дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях.
Также стало известно, что в России испугались ударов по Москве и начали публиковать карты бомбоубежищ.
Кроме того, мы писали, что недавно на столицу РФ массово летели дроны, а в Подмосковье горела нефтебаза.