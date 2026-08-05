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В Москве пожаловались на "кратный рост" атак дронов Украины

13:30 05.08.2026 Ср
2 мин
Собянин утверждает, что главной целью ВСУ стала именно столица РФ
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Собянин, мэр Москвы (Getty Images)

Украина начала атаковать столицу России все большим количеством ударных дронов.

На это публично пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

"Количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, за последние месяцы кратно возросло", - жалуется Собянин.

Более того, он утверждает, что Украина каждый раз направляет на столицу России около 67% дронов от общего числа атакующих страну-агрессорку.

"Из всех атак, которые практически ежедневно совершаются по территории России, две трети беспилотников летят в сторону Москвы", - уверяет мэр города.

Собянин также добавил, что в настоящее время столичные власти вместе с Минобороны РФ активно усиливают систему защиты от дронов.

"Для защиты Москвы от украинских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные камер видеонаблюдения, радаров и сообщения граждан", - добавил мэр российской столицы.

Однако масштабы ущерба, который украинские атаки уже нанесли Москве, Собянин раскрывать не захотел.

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