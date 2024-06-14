RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве горит ведущее предприятие по разработке авиатехники

Фото: в Москве пылает ОКБ "Сухого" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве произошел пожар в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Из-за сильного огня обрушилась кровля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Telegram-канал МЧС РФ.

Сначала в российском министерстве рассказывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем заявили о локализации пожара, но позже "МЧСники" сказали, что по уточненной информации, пылает уже 800 "квадратов".

Примечательно, что в российском МЧС не говорят о пожаре именно на ДКБ "Сухого", а сообщают, что "горит неэксплуатируемое здание" на северо-западе Москвы.

Вместе с тем на обнародованных министерством кадрах, а также видео из российских СМИ и Telegram-каналов, видно, что горит здание именно этого предприятия, считающегося одним из ведущих в стране-агрессоре по разработке авиационной техники.

"На северо-западе Москвы горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". Весь дым сдувает ветром на Боткинскую больницу", - пишет "Москвач".

Добавим, это бюро входит в авиационный холдинг ОАО "Компания" "Сухой".

Согласно заявлению МЧС РФ, пожар пытаются потушить более 70 пожарных, также на месте привлечены 25 единиц техники.

Вид здания ОКБ "Опытно-конструкторское бюро Сухого" в Москве (фото: wikipedia.org)

Напомним, перед этим в мае в Москве пылало здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ утверждали, что пожар произошел в "торгово-офисном здании".

А вот в середине апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард". Он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваПожар